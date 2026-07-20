За ночь над Кубанью, Крымом и другими регионами РФ сбили 381 БПЛА

В ночь на 20 июля силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 381 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами России, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным ведомства, атака продолжалась с 20:00 мск 19 июля до 8:00 мск 20 июля. Беспилотники были сбиты над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской и Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, а также над акваториями Азовского и Черного морей.

О разрушениях или пострадавших на территории Кубани и Крыма официальные власти не сообщали.

Вячеслав Рыжков