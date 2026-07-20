В Сочи объявили угрозу атаки беспилотников

На территории Сочи объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. Городские власти сообщили, что все силы и средства задействованы для обеспечения защиты города и готовы к отражению возможной атаки. Жителей и гостей курорта попросили сохранять спокойствие и выполнять рекомендации оперативных служб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Тем, кто находится дома, рекомендовали не подходить к окнам и укрыться в помещении, окна которого не выходят в сторону моря. При отсутствии такой возможности следует перейти в комнату без окон, например в коридор, ванную, туалет или кладовую.

Гражданам, которые во время объявления угрозы находятся на улице, рекомендовали пройти на цокольный этаж ближайшего здания либо использовать в качестве укрытия подвалы, подземные переходы, тоннели и подземные парковки. При этом власти предупредили, что автомобиль не следует использовать как укрытие. Также опасно находиться у стен многоквартирных домов, поскольку существует риск падения осколков и других элементов конструкций.

Отдельное обращение касается распространения информации. Жителей попросили не снимать и не публиковать в социальных сетях фото и видеозаписи работы средств противовоздушной обороны, беспилотников и их обломков, действий специальных и оперативных служб, а также средств защиты объектов. Эти ограничения направлены на обеспечение безопасности и недопущение распространения информации, которая может быть использована во вред.

Власти сообщили, что сигнал об отмене угрозы будет передан сразу после стабилизации обстановки. До этого момента жителей и гостей города призвали оставаться в безопасных местах и следить только за официальными сообщениями. При возникновении экстренных ситуаций необходимо обращаться по единому номеру оперативных служб 112.

Мария Удовик