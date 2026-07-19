ФК «Сочи» уступил костромскому «Спартаку»

Футбольный клуб «Сочи» в рамках 2-го тура Первой лиги на «Фиште» потерпел поражение от костромского «Спартака». Игра завершилась со счетом 0:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Сочи» Фото: ФК «Сочи»

В стартовом составе «барсов» впервые в этом сезоне вышел бразильский защитник Марсело Алвес, пропустивший матч 1-го тура с «Шинником». Место на посту номер 1 вновь занял вратарь Александр Дегтев. Начало встречи получилось обескураживающим для хозяев. Всего две минуты понадобилось «Спартаку», чтобы открыть счет в этом противостоянии благодаря Амуру Калмыкову.

После пропущенного гола сочинцы больше владели мячом и искали счастье у чужих ворот. Однако сработало старое футбольное правило: не забиваешь ты — забивают тебе. В середине первого тайма Амур Калмыков оформил дубль, воспользовавшись ошибкой Александра Дегтева. На перерыв южане ушли уступая со счетом 0:2.

В начале второго тайма «черноморцы» могли перевести игру в позитивное русло и сократить отставание, но гол Захара Федорова был отменен из-за офсайда. На 56-й минуте гости нарушили правила в своей штрафной. Главный арбитр Сергей Федотов назначил пенальти, но Максим Кузьмин промахнулся с «точки». В оставшееся время костромичи удержали необходимый результат. В итоге — поражение «Сочи» со счетом 0:2.

В следующем туре Первой лиги подопечные Игоря Осинькина сыграют на «Фиште» 26-го июля против тульского «Арсенала».

Евгений Леонтьев