В Краснодарском крае прекращены полномочия двух судей

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края на внеочередном заседании приняла решения о досрочном прекращении полномочий двух судей. Об этом сообщается на сайте судейского сообщества.

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Самые жесткие меры применены к мировому судье судебного участка № 103 Центрального района Сочи Виталию Лопухину и судье Октябрьского районного суда Новороссийска Манолису Керасову. Оба лишены полномочий и квалификационных классов. В первом случае основанием послужило обращение руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова, во втором — жалоба гражданина Ушакова Ю.Н.

Судье Прикубанского районного суда Краснодара Юлии Бубновой объявлено замечание по итогам проверки жалобы представителя Нечаевой У.А.

Кроме того, один претендент получил положительное заключение на должность судьи районного суда Краснодарского края. Один судья районного суда Краснодарского края получил разрешение на принятие звания.

Квалификационную аттестацию с присвоением классов прошли семь судей — из краевого, арбитражного и районных судов. Еще трое аттестованы с сохранением в прежних классах (предельных по занимаемым должностям).

Рассмотрение трех ходатайств о награждении судей, а также заключения комиссии по факту волокиты по уголовному делу судьи Мостовского районного суда Юрия Немчинова и отсутствия контроля со стороны председателя этого суда Владимира Ермолова перенесено.

Наталья Решетняк