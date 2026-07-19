«Артек» направит 37 млн рублей на модернизацию укрытия от БПЛА и ракет

Международный детский центр «Артек» разместил на портале госзакупок тендер на модернизацию укрытия школы для защиты от террористических воздушных атак, включая беспилотные летательные аппараты и ракеты. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 37,2 млн руб .

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно документации электронного аукциона, работы направлены на приведение защитного сооружения в соответствие с современными требованиями безопасности. Заявки на участие принимаются до 23 июля 2026 года.

Объявление о тендере последовало за решением властей Крыма о приостановке детского отдыха на полуострове. 22 июня глава республики Сергей Аксенов подписал указ о запрете на бронирование мест и прием детских групп в лагерях и других средствах размещения до 1 сентября.

В связи с этим руководство «Артека» официально объявило об отмене 8-й и 9-й летних смен 2026 года.

Все дети, находившиеся в «Артеке» на момент введения ограничений, уже возвращены домой или направлены в альтернативные детские центры: ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и детский курорт «Вита». Отмечается, что все условия пребывания для детей сохранены.

Международный детский центр «Артек» — один из крупнейших детских центров России, расположенный в поселке Гурзуф (Южный берег Крыма). Основан 16 июня 1925 года. В состав центра входит девять лагерей, территория занимает 218 га, береговая линия с пляжами — 7 км. После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году в «Артеке» проведена масштабная реконструкция. В 2025 году центр отметил столетний юбилей. За всю историю «Артек» принял более двух миллионов детей из 150 стран мира.

Наталья Решетняк