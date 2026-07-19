В Новороссийске объявлена воздушная тревога

Атаку беспилотных летательных аппаратов отражают в Новороссийске. В городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем!», сообщил в своем Мах-канале глава города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

«В Новороссийске звучит сирена – сигнал "Внимание всем"! Атака беспилотников», — написал господин Кравченко.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в его соцсетях, на официальной странице администрации, а также по радио «Новая Россия» (104 FM).

Он напомнил о запрете снимать и выкладывать в социальные сети фото- и видеоматериалы, запечатлевшие отражение атаки, работу средств защиты объектов, а также специальных и оперативных служб.

Ранее ночью в Новороссийске также отражали атаку БПЛА. Кроме того, в Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) сообщили, что Вооруженные силы Украины нанесли удары по двум танкерам на морском терминале в Южной Озерейке. Как уточнили в КТК, целями атаки стали танкеры ASIA, загружавший нефть компании «Тенгизшевройл», и NISSOS IOS, принимавший сырье Кашагана и АО НК «КазМунайГаз» .

Судна стояли под погрузкой на выносных причальных устройствах ВПУ-1 и ВПУ-3. На танкере ASIA после попадания возник пожар, который был потушен силами аварийного реагирования КТК . Погрузка нефти остановлена. Пострадавших и жертв среди сотрудников консорциума и подрядных организаций нет, разлива нефти не допущено.

UPD: спустя десять минут в городе отменили сигнал атаки БПЛА

Наталья Решетняк