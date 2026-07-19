В Севастополе открыли свободную продажу бензина на семи АЗС

С 10:00 мск в Севастополе начали свободный отпуск бензина марок АИ-92 и АИ-95 Ultra на части заправочных станций сети «АТАН». Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По его данным, топливо в свободной реализации появилось на семи точках, в том числе на Качинском шоссе, Камышовом шоссе, улицах Генерала Мельника и Хрусталева, а также на проспекте Столетовском и в селе Гончарное. При этом часть АЗС отпускает обе марки, часть — только одну из них.

Как уточнил губернатор, сохранены ограничения: объем заправки на одну машину не должен превышать 20 литров. Заправка в канистры запрещена.

Наталья Решетняк