«Гранд Сервис Экспресс» перевел поезд Москва – Адлер на ежедневное расписание

Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» с середины июля увеличил периодичность курсирования поезда №197/198 по маршруту Москва – Адлер до ежедневной, сообщили в пресс-службе перевозчика.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ильяс Бекмансуров Фото: Ильяс Бекмансуров

Поезд отправляется с Павелецкого вокзала в 00:55 и прибывает на конечную станцию на следующий день в 19:00. Обратный рейс из Адлера — в 02:50 с прибытием в Москву в 14:26. Маршрут проходит через Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Туапсе.

Наталья Решетняк