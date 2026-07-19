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«Гранд Сервис Экспресс»: поезд Москва — Адлер станет ежедневным

Пассажирский поезд №197/198, следующий по маршруту Москва — Адлер, перешел на ежедневное курсирование. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Состав, запущенный в июле, теперь отправляется со столичного Павелецкого вокзала каждый день в 00:55 по московскому времени и прибывает на черноморский курорт на следующий день в 19:00. В обратном направлении поезд покидает Адлер в 02:50 и следует в Москву, где его прибытие ожидается в 14:26 следующего дня.

В компании уточнили, что маршрут пролегает через крупные транспортные узлы, включая Воронеж, Ростов-на-Дону, Краснодар и Туапсе.

Наталья Решетняк

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