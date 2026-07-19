Ночью над Кубанью, Крымом и другими регионами России сбили 140 БПЛА

За минувшую ночь силы ПВО уничтожили 140 украинских БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Беспилотники самолетного типа сбили над территориями Белгородской, Воронежской, Брянской, Курской, Калужской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей.

В Новороссийске ночью звучала сирена из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и безэкипажных катеров (БЭК). Аналогичное предупреждение об угрозе атаки БПЛА получили жители Геленджика. В настоящее время сигнал тревоги снят. Аэропорты юга работают штатно.

Наталья Решетняк