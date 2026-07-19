В аэропорту Сочи задерживаются 13 рейсов

В международном аэропорту Сочи утром в воскресенье зафиксированы сбои в расписании. По данным онлайн-табло на 9:20, задержка коснулась 13 рейсов — девяти на вылет и четырех на прилет.

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С опозданием отправляются борты в Казань, Батуми, Москву, Санкт-Петербург и Уфу. Задерживается также прибытие самолетов из Москвы, Батуми и Казани.

Ранее Росавиация сообщала о введении временных ограничений на работу аэропорта Сочи 17 июля с 06:27 до 07:50 мск. Меры принимались для обеспечения безопасности полетов. В настоящий момент воздушная гавань функционирует штатно.

Наталья Решетняк