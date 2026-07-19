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В сочинском аэропорту задерживаются 13 рейсов

В международном аэропорту Сочи произошли сбои в расписании: по данным онлайн-табло на 9:20 по мск, задержка коснулась 13 рейсов — девяти на вылет и четырех на прилет.

Фото: https: / t.me / aeroaer

Фото: https: / t.me / aeroaer

В числе задержанных вылетов — рейсы в Казань, Батуми, Москву, Санкт-Петербург и Уфу. В свою очередь, с опозданием ожидается прибытие самолетов из Москвы, Батуми и Казани.

Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропорта Сочи 17 июля с 06:27 до 07:50 мск. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Наталья Решетняк

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