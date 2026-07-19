Синоптики прогнозируют 35-градусную жару на Кубани в начале недели

Тридцатипятиградусная жара накроет Краснодарский край в начале новой недели. Как сообщили в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в период с 20 по 21 июля столбики термометров на большей части территории региона преодолеют 30-градусную отметку, достигнув значений от +30 до +35 градусов по Цельсию. Осадков и сильного ветра в эти дни не прогнозируется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Малахов, Коммерсантъ Фото: Александр Малахов, Коммерсантъ

В воскресенье, 19 июля, по данным синоптиков, дневная температура воздуха на Кубани установится в пределах от +26 до +31 градуса. Существенных осадков на основной территории края не ожидается, однако во второй половине дня в юго-восточных предгорьях возможны кратковременные грозовые дожди.

В ночь на понедельник, 20 июля, температура воздуха опустится до +14…+19 градусов. При этом у побережья Азовского моря будет теплее — от +17 до +22, у Черноморского побережья — от +18 до +23 градусов. Днем 20 июля жара усилится: столбики термометров покажут от +30 до +35 градусов, на черноморском побережье — от +28 до +33. Осадков не ожидается, ветер будет слабым.

Как отметили в гидрометцентре, во вторник, 21 июля, погодные условия на Кубани существенно не изменятся: сохранится жаркая и сухая погода без дождей.

Наталья Решетняк