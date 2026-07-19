Кубань стала регионом-лидером по числу погибших велосипедистов в России
Краснодарский край стал самым неблагополучным регионом России по числу погибших велосипедистов по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом свидетельствуют данные отчетности Госавтоинспекции, которую изучил «Ъ».
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
За шесть месяцев в крае в ДТП с участием велосипедистов погибли 8 человек — это худший показатель среди всех субъектов Российской Федерации. По общему количеству таких аварий регион также входит в тройку антилидеров: на Кубани зафиксировано 169 происшествий, больше только в Москве (302) и Санкт-Петербурге (265).
Всего по стране за январь — июнь произошло 2,9 тыс. аварий с пострадавшими велосипедистами, что на 24,2% больше, чем годом ранее. В них погибли 123 человека (+7,9%), ранения получили 2,8 тыс. (+25%).
Согласно отчетности ГИБДД, помимо велоаварий, в целом по стране за полугодие фиксируется рост происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и моноколес) — на 32,4%, с тракторами и самоходными машинами — на 13,6%, с автобусами — на 9%.