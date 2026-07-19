Кубань стала регионом-лидером по числу погибших велосипедистов в России

Краснодарский край стал самым неблагополучным регионом России по числу погибших велосипедистов по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом свидетельствуют данные отчетности Госавтоинспекции, которую изучил «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

За шесть месяцев в крае в ДТП с участием велосипедистов погибли 8 человек — это худший показатель среди всех субъектов Российской Федерации. По общему количеству таких аварий регион также входит в тройку антилидеров: на Кубани зафиксировано 169 происшествий, больше только в Москве (302) и Санкт-Петербурге (265).

Всего по стране за январь — июнь произошло 2,9 тыс. аварий с пострадавшими велосипедистами, что на 24,2% больше, чем годом ранее. В них погибли 123 человека (+7,9%), ранения получили 2,8 тыс. (+25%).

Согласно отчетности ГИБДД, помимо велоаварий, в целом по стране за полугодие фиксируется рост происшествий с участием средств индивидуальной мобильности (электросамокатов и моноколес) — на 32,4%, с тракторами и самоходными машинами — на 13,6%, с автобусами — на 9%.

Наталья Решетняк