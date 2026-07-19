Следователи возбудили уголовное дело о крушении вертолета Ми-2 на Кубани

Краснодарским следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту крушения вертолета Ми-2 в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: zmsut.sledcom.ru Фото: zmsut.sledcom.ru

Вертолет разбился 18 июля 2026 года вблизи хутора Калининского. Воздушное судно выполняло сельскохозяйственные работы. В результате авиапроисшествия погиб пилот.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

На месте падения вертолета работают следователи и криминалисты Западного МСУТ СК России. Проводится осмотр места происшествия, изъятие вещественных доказательств. В рамках расследования рассматриваются различные версии случившегося. Для установления всех обстоятельств трагедии назначен комплекс следственных действий.

Наталья Решетняк