В Краснодаре полиция проверяет избиение парня, снятое на видео очевидцами

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства конфликта с участием местного жителя 2004 года рождения, который с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Инцидент произошел на улице Бочарникова, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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По данным ведомства, сигнал о госпитализации пострадавшего поступил в дежурную часть отдела полиции (Калинино) УМВД по городу Краснодару из больницы. Медики диагностировали у молодого человека повреждения различной степени тяжести.

«Предварительно установлено, что молодой человек пострадал в результате конфликта на улице Бочарникова. В настоящее время сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства и свидетели происшествия. Проводится проверка», — говорится в официальном сообщении.

В социальных сетях и городских пабликах ранее появилась видеозапись, на которой запечатлен момент избиения. По словам очевидцев, в ходе ссоры мужчина получил несколько ударов, после чего потерял сознание. Прибывшая на место бригада скорой помощи госпитализировала пострадавшего.

Наталья Решетняк