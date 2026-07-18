В Севастополе проведут учебные стрельбы

В Севастополе 18 июля ориентировочно до 23:00 в районе Северного и Южного молов, Стрелецкой, Камышовой, Карантинной, Инкерманской и Казачьей бухт, а также парка Победы, Балаклавы, мыса Херсонес, Ласпи, мыса Сарыч, мыса Лукулл, Качи флот будет проводить профилактические мероприятия по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами (ПДСС). Об этом в своих соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожев.

Стрельбы планируются из различных видов оружия, также будет выполняться гранатометание и реактивное бомбометание. Будут слышны неоднократные взрывы, отмечается в сообщении.

Сергей Емельянов