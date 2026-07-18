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На Кубани в результате крушения вертолета погиб пилот

В Краснодарском крае полей 18 июля в двух километрах от станицы Калининской при выполнении обработки полей потерпел крушение вертолет сельхозназначения МИ-2. Как сообщает главное управление МЧС России по региону, в результате крушения воздушного судна погиб пилот.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, вследствие крушения произошло возгорание на площади 20 кв метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать, говорится в сообщении. Обстоятельства инцидента выясняются.

Сергей Емельянов

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