На Кубани в результате крушения вертолета погиб пилот

В Краснодарском крае полей 18 июля в двух километрах от станицы Калининской при выполнении обработки полей потерпел крушение вертолет сельхозназначения МИ-2. Как сообщает главное управление МЧС России по региону, в результате крушения воздушного судна погиб пилот.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, вследствие крушения произошло возгорание на площади 20 кв метров. Пожар удалось оперативно ликвидировать, говорится в сообщении. Обстоятельства инцидента выясняются.

Сергей Емельянов