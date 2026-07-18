ЦБ: в июне цены на Кубани выросли на 1,12%

Цены в Краснодарском крае в июне 2026 года, по данным Росстата, выросли на 1,12% к маю, при этом годовая инфляция ускорилась и составила 5,71%, что несколько ниже, чем в целом по стране (6,02%). Об этом сообщается в материалах по инфляции, опубликованных Банком России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В докладе говорится, что в июне накопленным итогом за год сильнее всего на Кубани выросла стоимость услуг (на 10,77% за год). Продукты питания и непродовольственные товары за месяц подорожали меньше, но тоже заметно (на 1,01% и 0,80%). А годовой рост цен в этих двух сегментах был ниже уровня инфляции (3,83% и 3,35%). С исключением сезонного фактора цены в июне 2026 года выросли после небольшого снижения в мае преимущественно за счет подорожания моторного топлива и плодоовощной продукции.

В Адыгее цены в июне выросли на 1,28%, а годовая инфляция ускорилась до 7,28%. Это выше, чем в целом по стране (6,02%). С корректировкой на сезонный фактор отмечается, что цены в июне выросли больше, чем в мае. Основная причина этого – увеличение издержек производителей и ретейлеров, а также поставщиков отдельных услуг и товаров.

В целом по России, годовая инфляция в июне ускорилась до 6,02%. На показатель повлияло ускорение текущего роста цен из-за разовых факторов. За июнь значительно подорожали бензин и дизельное топливо, отдельные продукты, а также увеличились тарифы на связь.

Михаил Волкодав