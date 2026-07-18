В Адыгее археологи нашли средневековое погребение воина

Во время раскопок кургана в окрестностях поселка Северный под Майкопом археологи нашли древнее сооружение, которое, предположительно, является погребальным памятником или святилищем, и останки средневекового воина. Об этом рассказал глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал главы Адыгеи Мурата Кумпилова

Находку сделали сотрудники организации «Культурное Наследие». В прошлом году в окрестностях поселка было исследовано дргугое древнее захоронение. Сейчас археологи приступили к изучению кургана «Северный-6» и сразу выявили интересные артефакты.

После вскрытия кургана они обнаружили древнее сооружение кольцевидной формы, сложенное из речных камней. Есть предположение, что это сооружение может являться либо погребальным памятником, либо ритуальным объектом – святилищем.

С внешней стороны сооружения археологи нашли останки воина с погребальным инвентарем: кинжалом, поясными накладками, бронзовым височным кольцом, железным кресалом,кремневым огнивом, а также несколькими железными наконечниками стрел. Рядом с воином был найден большой красноглиняный сосуд по типу традиционных восточных сосудов.

Археологи продолжат изучать курган, чтобы точнее датировать памятник. Пока не ясно, принадлежит он Майкопской археологической культуре, относящейся к периоду бронзового века, или относится к более поздней – Белореченской культуре 13-14 веков нашей эры.

Обнаруженные артефакты останутся в Адыгее и будут направлены на хранение в республиканские музеи, сообщил Мурат Кумпилов.

Михаил Волкодав