Власти Сочи готовят изменения в недавно принятый генплан

В связи с присвоенным Сочи в минувшем году статусом курорта федерального значения и расширением территории Сочинского национального парка власти курорта готовят изменения в генплан города, принятый в 2023 году. Об этом в субботу в ходе пресс-конференции сообщил глава муниципалитета Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ Фото: Екатерина Якель, Коммерсантъ

В ноябре 2025 года постановлением Правительства РФ общая площадь города была уточнена до 351 тыс. га, Сочи был признан курортом федерального значения, расширена территория Сочинского национального парка.

Сегодня более 95% территории Сочи находятся в собственности РФ. В собственности граждан и юридических лиц – 2%, в собственности Краснодарского края – менее 1%. Сам муниципалитет вдадеет только 1% территории.

«Эти изменения требуют актуализации Генерального плана города, утвержденного в 2023 году. Сегодня мы ведем эту работу при поддержке нашего губернатора Вениамина Ивановича Кондратьева и во взаимодействии с председателем Совета федеральной территории Сириус Еленой Владимировной Шмелевой. И после этого мы будем окончательно готовы принять новые Правила землепользования и застройки (ПЗЗ) после всех согласований в федеральных министерствах и ведомствах. Именно такой подход – сначала Генеральный план, затем ПЗЗ – обеспечит системность и прозрачность градостроительной политики», – заявил мэр.

Он добавил, что проект новых ПЗЗ получил положительные согласования департаменте архитектуры, управлении госохраны объектов культурного наследия, минприроды края, рассмотрен минприроды РФ. Поскольку проект ПЗЗ касается территорий, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное и рекреационное значение, он также подлежит обязательному согласованию с Минстроем.

«Отдельно в Генплане планируем отразить условия для сохранения пляжей. Предпринимаем все возможные меры, чтобы ускорить все процессы. Я предполагаю, что в следующем году мы должны завершить эту работу. В целом же, за это время мы пересмотрели акценты инвестиционной политики: сегодня в приоритете – развитие градообразующей санаторно-курортной сферы и инженерной инфраструктуры, строительство социальных объектов. За эти два года мы на треть увеличили объемы их ввода», – рассказал глава Сочи Андрей Прошунин.

Также градоначальник отметил, что власти города продолжают взятый ранее курс градостроительной политики на уменьшение коммерческой жилой застройки.

«По итогам прошлого года ее ввод сокращен на треть. За предыдущий год и истекший период этого года выдано только одно разрешение на строительство коммерческого многоквартирного жилого дома на 93 квартиры по ул. Виноградной в микрорайоне Мамайка в рамках заключенного с застройщиком договора о комплексном развитии территории, согласно которому инвестор построит детский сад», – отметил мэр.