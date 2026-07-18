Мэр Сочи: ситуация с топливом в городе стабильная, поводов для беспокойства нет

Ситуация с топливом в Сочи стабильная, горючее в городе есть, поставки идут регулярно. Об этом глава курорта Андрей Прошунин заявил субботу в ходе пресс-конференции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Что касается топлива - ситуация стабильная, пока поводов для беспокойства мы не видим, горючее на территории города в наличии, поставки идут регулярно. Совместно с краевым штабом мы держим ситуацию под контролем. Южное направление – приоритет, наш губернатор Вениамин Иванович Кондратьев проводит необходимую работу с Правительством и всеми заинтересованными структурами», — заявил Андрей Прошунин, слова которого приводит его пресс-служба.

Сегодня бензин марок АИ-92 и АИ-95 доступен на большинстве заправочных станций (30 и 29 соответственно из 50 работающих АЗС), дизель – на 39. На части АЗС введено разумное ограничение отпуска топлива – до 30 литров в бак автомобиля. По данным властей Сочи, крупнейшие сети («Роснефть», «Газпром», «Лукойл») не планируют вводить в городе дополнительные ограничения или меры по регулированию очередей. Четыре АЗС курорта временно закрыты на плановый ремонт, ещё четыре не отпускают топливо по техническим причинам – это штатная ситуация для такого протяженного и логистически сложного курорта, как Сочи, отметил мэр.

Временные приостановки продаж топлива возможны лишь точечно: например, в связи с задержками при транспортировке горючего, во время разгрузки бензовозов или действия сигнала воздушной тревоги. Работа сразу возобновляется после устранения причины приостановки.

Андрей Петров