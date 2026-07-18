Мэр Сочи рассказал о реализации наиболее крупных инфраструктурных проектов

Глава Сочи Андрей Прошунин в субботу в ходе пресс-конференции рассказал, как обстоят дела с реализацией имеющих приоритетное значение для города инфраструктурных проектов: обходом Адлера, капремонтом Сухумского шоссе, реконструкцией моста через Мзымту и развитием системы общественного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

«Безусловно, самым масштабным проектом на сегодняшний день остается строительство обхода Адлера, который значительно сократит время в пути до аэропорта, Сириуса и Красной Поляны, снизив нагрузку на федеральную трассу. В этом году завершили работы по капитальному ремонту Новороссийского шоссе и еще ведем их на Сухумском. Эти дороги являются удобной альтернативой федеральной трассе. В рамках проекта "Инфраструктура для жизни" до 2028 года модернизируем 103 светофорных объекта с внедрением автоматического мониторинга потоков и распознавания инцидентов. Всего на три года будет выделено 250 млн руб.»,— сообщил мэр.

Также он отметил, что сейчас власти планируют реконструкцию автомобильного моста через Мзымту с расширением проезжей части и переустройством перекрестка Авиационная—Ленина. Это должно повысить пропускную способность этого участка, связывающего Сочи и Сириус.

«Системно работаем по реконструкции моста в селе Верхнениколаевское. Проект разработан, прошел госэкспертизу, стоимость 450 млн руб. Прорабатываем источники финансирования, рассчитываем на подколку края»,— отметил он.

Помимо этого, Андрей Прошунин затронул вопрос городского транспорта. Он рассказал, что в прошлом году власти курорта при поддержке Минпромторга приобрели 75 новых автобусов для маршрутов общего пользования, в этом — докупят еще 37. Теперь 79% всего городского автопарка соответствуют требованиям доступной среды, 31% подвижного состава работает на экологичном топливе.

Андрей Куценко, Андрей Петров