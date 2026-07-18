Власти Сочи рассматривают возможность введения льгот по турналогу

Власти Сочи изучают возможность введения льгот по уплате туристического налога для санаториев и организаций отдыха детей. Об этом в ходе пресс-конференции в субботу заявил мэр города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Удовик Фото: Мария Удовик

При этом он подчеркнул, что вопрос рассматривается в условиях необходимости обеспечения сбалансированности бюджета города Сочи.

«Хотелось бы отметить, что для курорта Сочи с самым большим номерным фондом среди курортных городов Краснодарского края средства туристического налога – это важнейший источник финансирования проектов развития комфортной городской среды для жителей и туристов. В 2025 году утвержденная плановая сумма туристического налога по Сочи составляла 500 млн. рублей. При ставке 1% собрано свыше 1 млрд. руб. Количество плательщиков туристического налога составляло 418 средств размещения», — отметил мэр.

Проведение эксперимента по легализации гостевых домов привело к увеличению числа средств размещения, включенных в единый реестр объектов классификации в сфере туриндустрии до почти 1,6 тыс. Все они являются плательщиками туристического налога.

В этом году при ставке турналога в 2% планируется собрать 900 млн. руб. Уже собрано более 500 млн руб.

Андрей Куценко, Андрей Петров