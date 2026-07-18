Аксенов: ФСБ задержала в Крыму двух агентов Украины

Сотрудники ФСБ задержали в в Крыму двух агентов Украины, помогавших противнику в сборе информации о важных объектах.Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Глава Крыма поблагодарил чекистов за работу по борьбе с агентурой противника. «Каждое такое задержание – это вклад в обеспечение безопасности крымчан. И очередной ясный посыл всем ждунам: уйти от ответственности не удастся», – написал он в своем Telegram-канале.

Как сообщается на видео, которое ФСБ передала ТАСС, одна из женщин, задержанных в Крыму по подозрению в госизмене, призналась в закладке тайника (огнетушителя) со взрывчатым веществом, который был использован спецслужбами Украины для организации подрыва в 2024 году автомобиля военнослужащего Черноморского флота.

Андрей Петров