В Краснодаре работает 58 из 125 АЗС, а в Анапе временно не отпускают АИ-100

По данным на утро субботы, в Краснодаре работает 58 из 125 заправок, в Сочи ситуация относительно стабильна, в Анапе временно не отпускают высокооктановый «сотый» бензин, а в Новороссийске все заправки работают с ограничениями. Об этом сообщают местные власти.

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По состоянию на утро субботы в Краснодаре работают 58 АЗС. В наличии имеется бензин АИ-92 (на 39 АЗС), АИ-95 (на 34 АЗС), АИ-100 (на 7 АЗС), дизельное топливо (на 55 АЗС). На ряде АЗС по решению собственников введены ограничения — топливо наливают только в баки. На 56 АЗС временно не отпускают топливо, а 11 объектов закрыты на ремонт или ребрендинг.

В Сочи работают 50 автозаправочных станций, 30 из которых отпускают топливо с ограничениями – только в баки и не более 30 литров на один автомобиль. В наличии имеется бензин АИ-100 (на 24 АЗС), АИ95 (на 32), АИ92 (на 33 АЗС), ДТ (на 39 АЗС), сжиженный газ (на 11 АЗС). На двух заправках «Роснефть» горючее продают только по топливным картам. Еще на двух АЗС «Лукойл» аналогичное ограничение действует на бензин, но дизельное топливо там можно приобрести без карты. Три АЗС топливо временно не отпускают, пять АЗС находятся на плановом ремонте.

В Новороссийске топливо отпускают на 24 АЗС, только в топливные баки и не более 20/30/40/60 л на один автомобиль. АИ-100 есть в наличии на 1 АЗС, АИ-95 –на 9 АЗС, АИ-92 –на 12 АЗС, ДТ –на 20 АЗС. АЗС «Роснефть» в Цемдолине на ул. Ленина (рядом с развязкой) и Мысхакском шоссе отпускает топливо по топливным картам, инвалидам по предъявлению документов, спец.транспорту. АЗС на ул. Суворовской («Лукойл») отпускает топливо только для спецтранспорта. Еще 11 АЗС временно не отпускают топливо. Сельхозтоварпроизводителям определено место для отпуска ГСМ в установленное время.

В Анапе по состоянию на 9:30 работают 26 АЗС, восемь из которых отпускают топливо только по топливным картам и для спецтранспорта. На 13 АЗС есть ограничения по отпуску топлива в баки по литражу. На всех АЗС ограничен отпуск топлива в канистры и другие емкости. Бензин АИ-92 имеется на 22 АЗС, АИ-95 – на 23 АЗС, АИ-100 временно отсутствует, ДТ есть на всех работающих 26 АЗС.

В Туапсе работают 16 АЗС, две закрыты. Все они отпускают частникам в объеме не более 30 л на один автомобиль. Спецтранспорт и машины для обслуживания населения заправляют без ограничений. Высокооктанового АИ-100 нет ни на одной АЗС, АИ-95 есть на 8 АЗС, АИ-92 есть на 8 АЗС, ДТ есть на 12 АЗС.

В Армавире работают 38 станций. На большинстве из них заправка осуществляется только в бак. При этом АИ-95 имеется на 23 АЗС, АИ-92 – на 33, ДТ – на 29 , а АИ-100 – на одной станции. На трех АЗС отпуск топлива для населения производится с 16:00 до 22:00.

Власти просят не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж. Предполагается, что это может обеспечить его доступность для всех водителей.

Андрей Петров