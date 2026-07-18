В субботу в Сочи работают 50 АЗС

В субботу в Сочи работают 50 автозаправочных станций, 30 из которых отпускают топливо с ограничениями. Об этом сообщает администрация курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Информация дана на 09:00. На 30 АЗС, где по решению собственников введены ограничения, топливо отпускают только в баки и не более 30 литров на один автомобиль.

Бензин АИ-100 имеется на 24 АЗС, АИ-95 - на 32, АИ-92 – на 33, дизельное топливо – на 39 АЗС, сжиженный газ - на 11.

На двух заправках «Роснефть» горючее продают только по топливным картам. Еще на двух АЗС «Лукойл» аналогичное ограничение действует на бензин, но дизельное топливо там можно приобрести без карты.

Три АЗС топливо временно не отпускают, пять АЗС находятся на плановом ремонте.

Власти нрпрла просят не закупать топливо впрок, чтобы не создавать искусственный ажиотаж. Накануне они сообщали, что дефицита бензина и дизельного топлива в городе нет, а крупные операторы подтвердили стабильную работу автозаправочных комплексов. Ситуация с обеспечением курорта топливом остается стабильной и находится на постоянном контроле городских властей. По данным сочинской адмнистрации, у федеральных операторов рост цен на топливо не превысил 30 коп. за литр, тогда как у частных автозаправочных станций он составил около 20%.

Андрей Петров