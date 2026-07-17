Спустя почти месяц после ракетной атаки на Воронеж в больницах остаются трое

В больницах Воронежской области остаются трое пострадавших при самой тяжелой атаке ВСУ на облцентр, которая произошла 22 июня. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщило издание «Вести Воронеж» со ссылкой на региональный минздрав.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным на 13 июля, в воронежских больницах оставались восемь пострадавших при ракетной атаке. Незадолго до этого двоих пациентов перевели из реанимации в профильные отделения в состоянии средней степени тяжести.

Около полудня 22 июня губернатор Александр Гусев сообщил о ликвидации над Воронежем нескольких высокоскоростных воздушных целей. В тот же день Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), уточнив, что речь идет о ракетной атаке.

Изначально глава региона рассказал о троих пострадавших. К вечеру 22 июня стало известно о пяти погибших и «нескольких десятках» раненых. 25 июня господин Гусев опубликовал итоговую информацию: шестеро погибших, 68 раненых. Тогда же он заявил, что «пострадали те, кто проигнорировал предупреждение о ракетной опасности — как на предприятии, так и на улице». С 23 по 25 июня в регионе объявлялся траур, из-за которого был отменен ряд развлекательных мероприятий. Исключением стал Платоновский фестиваль. У попавшего под удар предприятия организовали стихийный мемориал.

Подробнее о самой тяжелой атаке ВСУ на Воронеж — в публикации «Ъ-Черноземье» «Ракетная угроза оказалась реальной».

Алина Морозова