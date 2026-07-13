Из реанимации переведены двое раненых при ракетном ударе ВСУ по Воронежу 22 июня

Двое пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Воронежу, который произошел 22 июня, выписаны из реанимации. Они переведены в профильные отделения в состоянии средней степени тяжести. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в региональном минздраве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего в воронежских больницах остаются восемь пострадавших из-за ракетной атаки. Их пол и возраст не уточняются.

По данным на 3 июля, в больницах Воронежской области находились 14 раненых в результате того же удара ВСУ. Двое пациентов были в реанимации. 29 июня в медучреждениях региона оставалось 17 пострадавших при той же атаке.

Около полудня 22 июня, в День памяти и скорби, губернатор Александр Гусев сообщил, что над Воронежем сбили несколько «высокоскоростных воздушных целей». Позже Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ, до пожизненного лишения свободы), уточнив, что речь идет о ракетном ударе.

Изначально глава региона опубликовал информацию о троих пострадавших, один из которых находился в тяжелом состоянии. К вечеру стало известно о пяти погибших и «нескольких десятках раненых». Спустя три дня власти уточнили информацию: в результате ракетного удара погибли шесть человек (все они — сотрудники завода на левом берегу), 68 пострадали.

Самые серьезные повреждения получило производственное предприятие в Железнодорожном районе. Там произошел пожар, известно о существенных разрушениях верхних этажей. Также повреждения получили десять многоквартирных и шесть частных домов, а также около 100 машин. В районе объявляли режим ЧС для оперативного устранения последствий атаки. В регионе с 23 по 25 июня был траур.

Алина Морозова