В Краснодаре стоимость строящихся новостроек осталась на уровне мая

В июне 2026 года медианная стоимость квадратного метра в строящихся новостройках Краснодара умеренно выросла до 180 тыс. руб., а медианная полная стоимость квартиры практически не изменилась, составив 7,9 млн руб., сообщили «Ъ-Кубань» в пресс-службе «Яндекса».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным Поиска Яндекса, предложение квартир в строящихся новостройках Краснодара сократилось на 3,4%. На комфорт-класс приходится 77,6% предложения — здесь 1 кв. м стоит 178 тыс. руб. Бизнес-класс занимает 20,2% рынка (около 200 тыс. руб. за кв. м).

Предложение готовых квартир от девелоперов снизилось на 8,7%. Медианная стоимость квадратного метра осталась на уровне мая — 169 тыс. руб., полная стоимость квартиры увеличилась на 2,2% — до 8,6 млн руб.

В городах России с населением более 500 тыс. человек медианная стоимость квадратного метра в июне практически не изменилась — 178 тыс. руб. Предложение строящегося жилья выросло на 9,1%, готового — на 6,6%. В уже введенных домах 1 кв. м стоил 175 тыс. руб. — на 1,5% ниже, чем в строящихся.

Среди крупных городов наиболее заметное снижение полной стоимости квартир в готовых новостройках — в Набережных Челнах (–9,3%), Перми (–8,4%), Рязани (–7,8%), Ульяновске (–5,2%) и Хабаровске (–4%). Сильнее всего квадратный метр в строящихся квартирах подешевел в Ставрополе (–5,8%), Волгограде (–4,3%), Казани (–2,1%), Хабаровске (–1,7%) и Кемерове (–1,5%).

По данным аналитиков, такая ценовая стабильность — результат баланса трех сил: смягчения денежно-кредитной политики, накопленных нераспроданных остатков и растущего спроса в ожидании изменений семейной ипотеки. Этот баланс, вероятно, сохранится до осени 2026 года.

Алина Зорина