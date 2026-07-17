Губернатор Севастополя сообщил об ухудшении ситуации с электроснабжением в городе

Власти Севастополя сообщили об ухудшении ситуации с электроснабжением из-за введенных системным оператором дополнительных ограничений мощности для балансировки энергосистемы Крымского полуострова. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев.

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По его словам, диспетчерские команды поступают в режиме реального времени, поэтому составить точные графики отключений невозможно. В связи с этим город отказался от ранее применявшегося режима подачи электроэнергии «2 через 6».

В приоритетном порядке электроэнергией обеспечиваются больницы, насосные станции и другие объекты жизнеобеспечения. Губернатор также пояснил, что дома, подключенные к одной линии с такими объектами, могут оставаться со светом даже во время ограничений.

По словам Михаила Развожаева, власти рассчитывают к вечеру стабилизировать работу энергосистемы и вернуться к ориентировочному режиму подачи электроэнергии «2 через 6», при котором два часа электроснабжения сменяются шестью часами отключения. При этом он подчеркнул, что продолжительность включений и отключений может меняться в зависимости от нагрузки на сеть и решений диспетчерских служб.

Как отметил глава города, специалисты «Севастопольэнерго» вручную переключают сети, чтобы максимально равномерно распределить доступную мощность между районами города.

Вячеслав Рыжков