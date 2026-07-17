Танкер Nordic Zenith дважды атаковали в ночь на 17 июля у берегов Краснодарского края

Нефтеналивной танкер Nordic Zenith в ночь на 17 июля дважды подвергся атаке в акватории Черного моря вблизи морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Об этом «РИА Новости» сообщил представитель компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

По его словам, судно следовало к терминалу для погрузки нефти. После двух атак на борту возник пожар, экипаж подал сигнал бедствия. В результате 13 моряков были эвакуированы судами КТК, еще девять членов экипажа решили остаться на танкере.

Собеседник агентства сообщил, что экипажу удалось самостоятельно ликвидировать возгорание. Вместе с тем после происшествия судно стало непригодным для загрузки нефти.

Согласно данным сервиса MarineTraffic, танкер Nordic Zenith ходит под флагом Либерии.

Каспийский трубопроводный консорциум эксплуатирует нефтепроводную систему мощностью 83 млн т в год. Магистраль протяженностью около 1,5 тыс. км соединяет месторождения Западного Казахстана с морским терминалом на побережье Черного моря, откуда нефть отгружается на танкеры. Этот маршрут обеспечивает более 80% экспорта казахстанской нефти. Среди крупнейших акционеров КТК — Россия, Казахстан, а также структуры Chevron, «Лукойла», ExxonMobil, совместного предприятия «Роснефти» и Shell.

Вячеслав Рыжков