Первые по долгам

Краснодарский край по итогам второго квартала вышел на первое место в России по числу банкротств индивидуальных предпринимателей (ИП) и физических лиц, обогнав Москву и Подмосковье. Однако общее снижение показателя на Кубани на 4,3% относительно прошлого года вписывается в общероссийский тренд замедления темпов прироста судебных процедур. Эксперты расходятся в оценках: одни считают, что статистика вызывает беспокойство, в то время как другие полагают, что лидирующая позиция Краснодарского края по количеству банкротств обусловлена структурой его экономики и не является аномалией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Краснодарский край занял первое место в России по числу банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей по итогам второго квартала 2026 года. Как следует из статистики «Федресурса», в регионе за апрель—июнь было введено 7352 процедуры. Этот показатель оказался выше, чем в Москве (7121) и Московской области (7087). При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 4,3% — во втором квартале 2025 года на Кубани было зарегистрировано 7679 таких процедур.

По числу банкротств юридических лиц и крестьянско-фермерских хозяйств Кубань оказалась на шестом месте с показателем 56 случаев (53 во втором квартале 2025 года). На первом месте Москва (479).

Отдельного внимания заслуживает рост внесудебных банкротств граждан в Краснодарском крае — 912 случаев во втором квартале 2026 года против 740 годом ранее. По этому показателю Кубань также заняла первое место, обогнав Ростовскую область (694) и Алтайский край (669)

В целом по России, по данным «Федресурса», наблюдается замедление темпов роста по числу банкротств граждан. Во втором квартале 2026 года прирост внесудебных процедур составил 13,1%, достигнув 17,9 тыс., а за первое полугодие — 9,1% (34,3 тыс.). Годом ранее эти показатели были значительно выше — 25 и 24,3% соответственно.

Еще заметнее замедлилась динамика судебных банкротств в России. Во втором квартале суды ввели 140,03 тыс. процедур в отношении физических лиц и ИП — всего на 0,9% больше, чем годом ранее, тогда как в 2025 году прирост составлял 36,4%. За первое полугодие число банкротств выросло лишь на 6,8%.

Генеральный директор экосистемы управления репутацией и бизнес-аналитики платформы Victory Василий Александров считает, что цифра по банкротствам ИП и физлиц для Кубани «выглядит тревожно». «Оговорюсь сразу: я не арбитражный управляющий и не буду спорить с юристами о процедурах. Я работаю с ИП и малым бизнесом — с теми самыми, кто попадает в статистику "Федресурса" в конце пути. Мне видна другая часть этой истории: та, что происходит за год-полтора до суда и нигде не учитывается»,— говорит он.

Высокое число банкротств физических лиц и индивидуальных предпринимателей в Краснодарском крае, по мнению эксперта, обусловлено не только долговой нагрузкой, но и интенсивностью деловых стартов.

Василий Александров обратил внимание, что край входит в тройку регионов по числу зарегистрированных ИП, а количество субъектов МСП за пять лет выросло на 23,5%, до 330 тыс. Кроме того, в регионе зарегистрировано около 800 тыс. самозанятых. Миграционный приток и низкий порог входа в бизнес, по его оценке, увеличивают базу потенциальных должников.

При этом эксперт отмечает, что массовые банкротства часто становятся следствием не только внешних факторов, но и управленческих ошибок. Среди наиболее распространенных — инвестиции в маркетинг на ранних стадиях без отработки бизнес-модели, а также подмена маржинальности выручкой в финансовом планировании.

Отдельным риском господин Александров называет сезонный характер экономики Кубани: доходы от туризма, торговли и общепита концентрируются в четыре месяца, тогда как арендные и кредитные платежи распределены равномерно в течение года. При этом доля ИП на туристическом рынке страны уже достигла 45,7%, а регион входит в пятерку лидеров по числу новых компаний в этой сфере.

«Банкротств много там, где много попыток. Москва и Подмосковье крупнее по населению, но по плотности предпринимательских стартов Кубань их обходит — и платит за это первым местом в другом рейтинге»,— резюмировал эксперт.

Лидерство Краснодарского края по числу банкротств физических лиц объясняется демографическими и экономическими особенностями региона, заявил «Ъ-Кубань» старший преподаватель кафедры финансового и инвестиционного менеджмента факультета «Высшая школа управления» Финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Кудряшов.

По его словам, Кубань входит в число самых населенных субъектов и сохраняет устойчивый миграционный прирост, что формирует более широкую базу потенциальных должников по сравнению с другими регионами. Кроме того, край входит в тройку лидеров по объему выданных потребительских кредитов. На фоне этого просроченная розничная задолженность в ЮФО достигла 164,1 млрд руб.

Господин Кудряшов также отметил, что высокий показатель свидетельствует о развитости института банкротства в регионе: сформирована юридическая инфраструктура, а население лучше информировано о механизме списания долгов.

Среди экономических последствий массовых банкротств эксперт выделил снижение долговой нагрузки на домохозяйства при одновременном ухудшении качества кредитных портфелей банков и ужесточении условий кредитования для добросовестных заемщиков. В социальном плане, по его мнению, рост процедур указывает на исчерпание сбережений у значительной части населения.

Как следует из статистики «Федресурса», по итогам 2025 года число процедур реализации имущества граждан достигло 568 тыс., прирост составил 31%. В 2026 году динамика замедлилась на фоне ужесточения судебной практики: доля отказов в освобождении от обязательств выросла до 2,4% против 1,1% годом ранее, а число утвержденных планов реструктуризации увеличилось в 2,4 раза. По оценке эксперта, это отражает переход от простого списания долга к сохранению платежеспособности должника.

«Дальнейшее развитие ситуации с личным банкротством определят ставка Банка России и параметры кредитной политики. Смягчение денежно-кредитных условий облегчит обслуживание долга, а ограничения регулятора на выдачу заемных средств закредитованным гражданам снизят приток новых банкротов. Кубань сохранит позиции в верхней части рейтинга в силу размера и структуры экономики, а темп прироста будет снижаться синхронно с общероссийским»,— резюмирует господин Кудряшов.

Наталья Решетняк