Кроссовер за 2 249 000 рублей? OMODA C5

При бюджете чуть больше 2 миллионов рублей выбор нового автомобиля на российском рынке становится не таким широким, как хотелось бы. В этом диапазоне чаще встречаются автомобили привычного легкового формата: седаны, лифтбеки или компактные модели.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум» Фото: пресс-служба «Авто для Вас Премиум»

Но на самом деле в таком бюджете можно найти уже не просто «любой автомобиль, лишь бы новый», а полноценный городской кроссовер. И это — OMODA C5: модель с выразительным дизайном, высоким дорожным просветом, удобным багажником и хорошим набором оснащения уже в стартовой версии.

Рекомендованная стоимость OMODA C5 в комплектации «Актив» составляет 2 349 000 рублей. При этом с учетом действующих специальных предложений цена может составлять от 2 249 000 рублей.

Почему это полноценный кроссовер

OMODA C5 не просто выглядит как кроссовер. У модели размеры полноценного городского кроссовера и высокая посадка, удобная для повседневной эксплуатации по российским дорогам. Длина кузова составляет 4545 мм, ширина — 1824 мм, высота — 1588 мм, колесная база — 2630 мм.

Переднеприводная версия, с которой начинается модельная линейка, имеет дорожный просвет 190 мм. Багажник обладает довольно внушительными размерами, его объем составляет от 422 до 1149 литров. Пятая дверь открывает широкий доступ к багажному отделению, поэтому загружать крупные вещи проще, чем в автомобилях с более привычным легковым кузовом. Пакеты с покупками, чемоданы, детская коляска, спортивный инвентарь или вещи для поездки за город — все это можно уложить без необходимости заранее продумывать каждый сантиметр.

Что есть уже в стартовой версии

Уже в начальной комплектации «Актив» автомобиль получает светодиодные фары основного света, дневные ходовые огни и светодиодные задние фонари. Есть задний спортивный спойлер, боковые зеркала с электрорегулировкой, обогревом и повторителями поворотов.

При парковке помогают камера заднего вида и задние датчики. За безопасность отвечают система стабилизации, антиблокировочная тормозная система, контроль давления и температуры в шинах, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые передние подушки, крепления Isofix для детских кресел и блокировка задних дверей от открывания детьми.

Комфортные опции тоже присутствуют уже в «базе». В OMODA C5 «Актив» есть бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, дистанционный запуск двигателя и прогрев салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла и форсунок стеклоомывателя. Для российских условий эксплуатации такой набор делает использование автомобиля особенно комфортным. Попробовав все это единожды, отказаться от таких опций уже невозможно. Именно поэтому в OMODA их справедливо считают базовыми и предлагают даже в начальной комплектации.

В салоне предусмотрены дефлекторы для второго ряда, многофункциональное рулевое колесо, передние и задние электростеклоподъемники с защитой от защемления, передний центральный подлокотник с емкостью для хранения. Мультимедиа представлена сенсорным дисплеем 12,3 дюйма, Bluetooth, USB-разъемами и беспроводным подключением CarPlay и Android.

Под капотом OMODA C5 установлен двигатель SQRE4T15C объемом 1.5 литра, мощностью 147 л.с. и крутящим моментом 210 Нм. Это рядный четырехцилиндровый турбомотор с чугунным блоком, цепным ГРМ, распределенным впрыском топлива, турбонагнетателем и промежуточным охлаждением. Этот двигатель производится более 7 лет и устанавливается на многие автомобили концерна, по праву завоевав статус надежного и беспроблемного. Отдельный плюс, особенно в текущих условиях,— возможность использовать бензин АИ-92.

Переднеприводные версии оснащаются 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач 6DCT260 со сцеплением в масляной ванне, что значительно уменьшает риск их перегрева и делает этого «робота» по-настоящему надежным. Для комплектации с полным приводом предусмотрен 7-ступенчатый «робот» 7DCT300. Расход топлива в смешанном цикле у переднеприводной версии составляет 7,4 л на 100 км, у полноприводной — 8,3 л на 100 км.

Тем, кто планирует купить OMODA C5 и рассматривает кроссовер в бюджете около 2 249 000 рублей, стоит обратиться к официальному дилеру OMODA АВТО ДЛЯ ВАС. На сайте omoda-adv-arm.ru и по телефону +7(861)202-57-09 можно уточнить наличие автомобилей, комплектации, специальные предложения и индивидуальные условия покупки.

Если хочется больше опций

В линейке OMODA C5 есть комплектации и с более широким набором комфорта, технологий и систем помощи водителю.

В комплектации «Драйв» появляются 18-дюймовые легкосплавные диски, электропривод складывания зеркал, атмосферная подсветка интерьера, система кругового обзора, передние датчики парковки, шторки безопасности, датчик дождя, обогрев сидений второго ряда, отделка сидений искусственной кожей, двухзонный климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, голосовое управление и увеличенный сенсорный дисплей 15,6 дюйма.

«Стиль» с передним приводом рассчитан на тех, кто хочет еще больше комфорта и технологий. В этой версии доступны люк, вентиляция передних сидений, электропривод двери багажника, многослойные передние стекла, расширенный набор систем помощи водителю, адаптивный круиз-контроль, системы предупреждения о фронтальном столкновении, автономного экстренного торможения, удержания в полосе и другие ассистенты.

«Стиль» с полным приводом — вариант для тех, кто хочет иметь общий характер C5, но добавить больше уверенности на сложном покрытии. Такая версия оснащается 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом. Это выбор для тех, кто часто выезжает за город, передвигается по дорогам с различным покрытием или просто хочет иметь дополнительный запас уверенности в непогоду.

Так линейка комплектаций C5 позволяет подобрать автомобиль почти под все сценарии эксплуатации. Можно начать с доступной, но уже достойно оснащенной версии «Актив», а можно выбрать больше комфорта, больше технологий или полный привод — в зависимости от того, какие задачи важнее именно для вас.

Итог

OMODA C5 стоит рассматривать тем, кто выбирает новый автомобиль в бюджете около 2,3 миллиона рублей, но хочет получить больше, чем просто базовое средство передвижения. У него кузов полноценного кроссовера, дорожный просвет 190 мм в переднеприводной версии, практичный багажник, теплые опции, современная мультимедиа, проверенная техническая основа и возможность выбрать комплектацию под свои предпочтения и задачи.

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