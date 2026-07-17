Открытость как стандарт: ГК ТОЧНО запустила проект «Проверка на прочность: приемщики заходят первыми»

«Проверка на прочность: приемщики заходят первыми» — открытый проект ГК ТОЧНО, в рамках которого независимые профессиональные приемщики проводят проверку квартир перед выдачей ключей жителям в максимально жестком формате. Их задача — найти и зафиксировать все недочеты, а девелопера — устранить их и публично показать результат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК Точно Фото: пресс-служба ГК Точно

Первая открытая приемка началась 16 июля в Краснодаре. Пилотной площадкой стал флагманский проект ТОЧНО «Патрики», в котором независимые федеральные и региональные эксперты оценят более 500 квартир и общие зоны.

Одно из важных условий: компания не согласовывает с ними выводы и не накладывает ограничений по съемке, кроме стандартных требований безопасности и законодательства.

По итогам проверки девелопер возьмет в работу весь перечень выявленных недостатков.

«Доверие формируется не из рекламных буклетов, а из реального опыта клиентов. Поэтому пригласили на объекты независимых профессиональных приемщиков. Это честный тест для нас как девелопера. Мы открыто показываем не только наши сильные стороны, но и недочеты. Если есть проблема — говорим о ней и решаем, а не прячем»,— прокомментировал владелец ГК ТОЧНО Николай Амосов.

Параллельно с внешним аудитом застройщик формирует новый регламент взаимодействия с жителями. Для оперативной связи будут использоваться два канала.

Горячая линия клиентского сервиса решает вопросы, которые возникают у собственников в процессе приемке квартир, а также в течение всего гарантийного периода.

Чат-бот «ТОЧНО клиентам» предназначен для отправки вопросов и замечаний с фото — система мгновенно подтверждает получение заявки, а команда реагирует на нее в течение 24 часов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГК Точно Фото: пресс-служба ГК Точно

Кроме того, девелопер совместно с приемщиками приступает к разработке новых стандартов качества при строительстве жилых объектов, чтобы сделать работу компании максимально прозрачной.

Третий год ГК ТОЧНО удерживает звание самого надежного застройщика России (по версии портала Всеостройке.рф). Отметим, что сегодня 90–95% квартир компании передаются с первого раза, а индекс удовлетворенности клиентов (CSI) по итогам передачи ключей в 2025 году достиг 4,9 из 5 баллов.

Общая площадь проектов ТОЧНО превышает 6 млн кв. м, а единовременный объем строительства превышает 2,35 млн кв. м жилья, из которых около 1,5–1,6 млн кв. м находятся в активной стадии. В настоящее время компания возводит 47 тыс. квартир, успешно введено в эксплуатацию 96 домов, в которых живут более 25 тыс. семей.

В планах девелопера на 2026 год — ввести 500 тыс. кв. м недвижимости, а также 200 тыс. кв. м социальных и коммерческих объектов.

ООО СЗ «Капиталъ». Бренд ТОЧНО. Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.