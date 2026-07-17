За полгода объем госзакупок на Кубани достиг 163 млрд рублей

Объем государственных и корпоративных закупок в Краснодарском крае по итогам первого полугодия 2026 года достиг 163 млрд руб. За этот период заказчики провели более 66 тыс. закупочных процедур, а экономия при заключении контрактов составила 10,8 млрд руб. Об этом свидетельствуют данные Единой информационной системы, проанализированные экспертами РТС-тендер для «Бизнес ФМ Краснодар».

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В рамках закона № 44-ФЗ в регионе заключили около 45 тыс. контрактов на общую сумму 93 млрд руб. По закону № 223-ФЗ объем заключенных договоров превысил 70 млрд руб.

Наибольший объем закупок пришелся на строительство и строительные работы — по этому направлению проведено 4,6 тыс. процедур на сумму 74 млрд руб. Второе место заняла продукция обрабатывающих производств с объемом закупок 52,6 млрд руб., включая лекарственные средства на 15 млрд руб.

В число наиболее востребованных категорий также вошли пищевые продукты, административные услуги, гостиничные услуги и общественное питание.

Для субъектов малого предпринимательства и социально ориентированных некоммерческих организаций в первом полугодии было проведено 36 тыс. закупок с предоставлением преференций. Общая стоимость заключенных по ним контрактов составила 44 млрд руб.

Вячеслав Рыжков