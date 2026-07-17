Троих жителей Тихорецка арестовали за нацистское приветствие в парке

Тихорецкий городской суд привлек к административной ответственности троих местных жителей за публичное демонстрирование нацистской символики в центральном парке города. Двое из них получили 15 суток ареста, третий — 14 суток, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Суд установил, что вечером 13 июля 2026 года в центральном парке города, напротив филиала Кубанского государственного университета, Зайцев, Гридчин, Гаркушенко публично произнесли нацистское приветствие и подняли правую руку в соответствующем жесте. Инициатором выступил Зайцев, который предложил остальным принять участие и снял происходящее на телефон. Гридчин, в свою очередь, указал несовершеннолетнему участнику, что тот неправильно выполнил жест, и показал, как следует его делать.

Все трое в суде признали вину и раскаялись. С учетом характера правонарушения и роли каждого суд признал их виновными по ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ. Зайцеву и Гридчину назначено 15 суток ареста, Гаркушенко — 14 суток.

Алина Зорина