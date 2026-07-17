На черноморском побережье Краснодарского края завершилась первая смена международного детского центра «Артек», которая прошла вне Крыма. Лагеря Кубани приняли около 1,2 тыс. артековцев, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Артека».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ММК Фото: Пресс-служба ММК

Воспитанники детского центра были размещены в ВДЦ «Орленок», ВДЦ «Смена» и детском курорте «Вита». На церемониях закрытия флаг «Артека» был поднят над каждым из этих центров.

22 июня этого года глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что в регионе до 1 сентября приостановили прием организованных детских групп в лагеря, санатории и другие средства размещения из соображений безопасности. Минпросвещения РФ позже сообщило, что вывоз детей из «Артека» завершен.

Директор центра Константин Федоренко отметил, что поднятие флага стало для детей важным символом, подтверждающим неизменность главных ценностей детского отдыха и воспитания.

«Артек» основан в 1925 году. После воссоединения Крыма с РФ в 2014 году центр стал федеральной собственностью. Ежегодно он принимает около 40 тыс. детей, в том числе тысячи иностранцев.

Алина Зорина