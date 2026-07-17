Продолжается ликвидация последствий прорыва дамбы в Крымском районе Кубани

В Краснодарском крае продолжаются работы по ликвидации последствий подтопления в Крымском районе, вызванного прорывом защитной дамбы. Об этом сообщил глава регионального управления МЧС Алексей Клушин на пресс-конференции 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По его словам, причиной сложившейся ситуации стало резкое повышение уровня воды в Краснодарском водохранилище после сильных осадков в горных районах соседнего региона. Приток воды превысил расчетные показатели, на которые изначально было рассчитано гидротехническое сооружение, что создало угрозу для системы защитных дамб и шлюзов.

Алексей Клушин отметил, что в настоящее время специалисты также изучают состояние гидротехнических объектов, включая вопросы их обслуживания, очистки и удаления отложений. По его словам, проверяется, насколько своевременно проводились необходимые профилактические мероприятия.

На фоне роста уровня воды было принято решение увеличить сброс воды в реку Кубань. Дополнительным фактором стали сильные дожди уже на территории Краснодарского края. В результате один из участков защитной дамбы не выдержал нагрузки, в теле сооружения образовался прорыв шириной около 100 м.

В результате подтопления пострадали более 12 тыс. гектаров земель, включая сельскохозяйственные территории, а также отдельные дороги и садовые товарищества. Благодаря предварительной эвакуации жителей удалось избежать человеческих жертв.

С первых дней специалисты МЧС совместно с краевыми и муниципальными властями, а также волонтерами приступили к ликвидации последствий. Основной задачей стало временное перекрытие прорыва. Из-за сложных условий подъезд техники к месту аварии был невозможен, поэтому было принято решение построить временную защитную дамбу из мешков с песком.

По словам Алексея Клушина, сотрудники спасательных служб и добровольцы работали в воде, устанавливая укрепления вручную. Это позволило остановить дальнейшее поступление воды на затопленные территории.

Параллельно власти добились постепенного снижения объемов сброса воды из Краснодарского водохранилища, что позволило завершить первичные аварийные работы. После этого была построена временная дорога к месту повреждения дамбы, чтобы обеспечить доступ тяжелой техники для восстановления сооружения.

Сейчас на объекте ведутся работы по восстановлению тела дамбы и ее усилению на участках, где были выявлены дополнительные риски просачивания воды. Завершить восстановительные мероприятия планируется до 1 сентября.

Алексей Клушин подчеркнул, что главным итогом аварийной ситуации стало отсутствие погибших и предотвращение масштабного затопления жилых домов. По его словам, произошедшее также позволило получить новый опыт реагирования на подобные чрезвычайные ситуации.

Вячеслав Рыжков, Алина Зорина