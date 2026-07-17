Жителя Смоленской области в Краснодаре осудили по делу о госизмене

Краснодарский краевой суд вынес приговор жителю Смоленской области по делу о государственной измене. Суд признал его виновным по статье 275 УК РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как установил суд, мужчина в январе—феврале 2024 года, находясь на территории Анапы и Новороссийска, через мессенджер Telegram вступил в переписку с лицом, которого считал представителем Службы безопасности Украины, и заявил о готовности оказывать содействие деятельности, направленной против безопасности России.

В ходе оперативного мероприятия выяснилось, что собеседником обвиняемого являлся сотрудник управления ФСБ России по Ставропольскому краю, действовавший под прикрытием.

По данным суда, мужчина выполнил полученные задания и передал сведения о военном комиссариате Анапы, а также объектах промышленной инфраструктуры Новороссийска. Эти данные, как указано в материалах дела, могли представлять интерес для иностранных спецслужб и использоваться в ущерб безопасности России.

Суд назначил обвиняемому наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима, а также установил ограничение свободы сроком на один год. Приговор пока не вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков