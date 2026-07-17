Глава МЧС Кубани рассказал о новом порядке оповещения жителей об угрозе атак БПЛА

В Краснодарском крае изменили порядок оповещения жителей об угрозе атак беспилотников. Теперь сообщения о беспилотной опасности направляются не всем жителям региона, а точечно — в районы, где существует непосредственная угроза. Об этом сообщил глава краевого управления МЧС Алексей Клушин на пресс-конференции 17 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам руководителя ведомства, ранее при объявлении беспилотной опасности SMS-сообщения автоматически направлялись всем жителям края. Такой порядок был связан с техническими возможностями системы оповещения и отсутствием возможности оперативно определить конкретную зону риска.

Сейчас в регионе работают специальные подразделения, которые отслеживают воздушную обстановку и позволяют определить районы возможного воздействия беспилотников. Это дает возможность направлять предупреждения только жителям территорий, где существует угроза.

Алексей Клушин отметил, что переход к адресному информированию позволит снизить нагрузку на население, поскольку постоянные сообщения об угрозах по всему краю стали вызывать недовольство у части жителей.

По его словам, если опасность будет распространяться на значительную часть региона или возникнет угроза применения средств поражения, сообщения по-прежнему будут направляться жителям всего края.

Информация о локальных угрозах также передается главам муниципалитетов и профильным службам. В последние недели жители стали получать сообщения от местных администраций о введении беспилотной опасности в конкретных районах, например, Динском или Северском.

Глава краевого МЧС подчеркнул, что система адресного оповещения будет продолжать совершенствоваться.

Алексей Клушин также объяснил разницу во времени поступления уведомлений через различные каналы связи. По его словам, после получения информации об угрозе формируется заявка для операторов связи на рассылку SMS-сообщений жителям определенной территории.

Передача таких сообщений занимает время из-за технических особенностей работы мобильных сетей. Операторы отправляют уведомления пакетами, поскольку одновременно направить сообщение всем жителям края невозможно. В результате отдельные пользователи могут получить SMS сразу, а у некоторых доставка может задерживаться до полутора часов.

Для более оперативного получения информации жителям рекомендуют использовать дополнительные каналы оповещения. В частности, с 13 июля сообщения о беспилотной опасности начали поступать через официальный аккаунт Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в мессенджере Max. Кроме того, доступно приложение МЧС России.

Вячеслав Рыжков, Алина Зорина