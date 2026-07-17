В очереди перед Крымским мостом скопилось более тысячи машин

После возобновления движения по Крымскому мосту на подъездах к пунктам досмотра со стороны Краснодарского края и Республики Крым образовались очереди. По данным оперативного канала «Крымский мост: оперативная информация», к 06:00 17 июля в пробках находились около 1,1 тыс. автомобилей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ Фото: Игорь Никитин, Коммерсантъ

Со стороны Тамани в очереди на ручной досмотр ожидали проезда 600 автомобилей, со стороны Керчи — 500. Ориентировочное время ожидания составляло около двух часов.

Очереди сформировались после снятия временных ограничений на движение по Крымскому мосту. Проезд был закрыт с 21:43 16 июля до 05:13 17 июля, после чего движение транспорта возобновили.

Водителям рекомендовали учитывать увеличение времени в пути при планировании поездок через Крымский мост, поскольку основной поток автомобилей проходит обязательные процедуры досмотра.

Ранее власти Республики Крым изменили правила провоза топлива через Крымский мост. С 23 июня лимит увеличили до 200 л бензина на один автомобиль.

Кроме того, с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра со стороны Краснодарского края. На 134-м км федеральной трассы А-290 Новороссийск — Керчь, в районе развязки Тамань — Волна, транспортные потоки разделили на два направления в зависимости от количества и габаритов перевозимого багажа. Новая схема призвана повысить пропускную способность пунктов досмотра и распределить транспортные потоки.

Мария Удовик