Суд заочно арестовал бывших топ-менеджеров FESCO Рабиновича и Коростелева

Мещанский районный суд Москвы по ходатайству Управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного департамента МВД заочно арестовал на два месяца бывшего совладельца транспортной группы FESCO Михаила Рабиновича. Аналогичную меру пресечения избрали бывшему президенту группы Аркадию Коростелеву. Это следует из данных картотеки суда.

В постановлении суда сообщается, что мера пресечения избрана с момента задержания обвиняемых в России или их экстрадиции из-за границы. По данным «Ъ», судебное решение необходимо для организации международного розыска фигурантов по линии Интерпола.

Уголовное дело о растрате в отношении топ-менеджеров FESCO возбудили 11 февраля 2026 года. По версии следствия, в 2022-2023 годах топ-менеджеры FESCO купили ООО «Владпорттранс» в рамках проекта по развитию портовой инфраструктуры Восточного транспортно-логистического узла. При этом «Владпорттранс» в тот момент не вел финансово-хозяйственную деятельность, а порт купили по завышенной стоимости.

12 февраля Мещанский суд арестовал бывшего главу совета директоров FESCO Андрея Северилова и вице-президента по производственному развитию компании Бориса Иванова. Тогда же Коростелева и Рабиновича объявили в розыск, последнего также назвали организатором преступной группы. Также в деле фигурирует пятый фигурант, его имя не разглашалось. Северилов и Иванов не признают вину, защита Северилова требовала освободить его из-под стражи под залог, но суд отказал в этом.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Дальневосточная разгрузка».

Никита Черненко