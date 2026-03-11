Андрей Северилов возмещает ущерб залогом

Мосгорсуд не смог сразу рассмотреть вопрос об освобождении под залог бывшего председателя правления и акционера группы компаний FESCO Андрея Северилова, обвиняемого МВД в растрате 885 млн руб. Защита бизнесмена предложила выпустить его из СИЗО после возмещения предполагаемого ущерба по уголовному делу. Для этого могут быть использованы как деньги со счетов, так и дорогостоящая недвижимость.

Андрей Северилов готов расплатиться по уголовному делу

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Андрея Северилова вместе с другим бывшим топ-менеджером FESCO, Борисом Ивановым, Мещанский райсуд арестовал 12 февраля. Следственный департамент МВД инкриминировал им растрату 885 млн руб.— в период, когда на сделки компании были наложены ограничения, Андрей Северилов, Борис Иванов и другие вывели из нее крупную сумму, потратив на приобретение долей в ООО «Владпорттранс», которое не вело никакой финансово-хозяйственной деятельности.

Обжалуя арест в Мосгорсуде, адвокат Сергей Романов попросил приобщить к материалам дела многочисленные благодарности, полученные Андреем Севериловым, в том числе от патриарха Московского и всея Руси Кирилла и РСПП. Защитник обратил внимание апелляции, что вменяемое в вину Андрею Северилову преступление относится к предпринимательской деятельности, а за нее аресты предусмотрены в исключительных случаях, к которым данный не относится. При этом сама сделка оспаривается FESCO в арбитраже. В связи с этим адвокат предположил, что уголовное дело возбуждено, чтобы усилить позиции истца. Защитник настаивал на изменении его клиенту меры пресечения на домашний арест, а в случае отказа предложил рассмотреть вариант о его освобождении под залог на всю сумму предполагаемого ущерба.

Прокурор выступила против этого, зато председательствующий заинтересовался залогом, предложив представить подтверждение наличия этих средств. Андрей Северилов поддержал адвоката с залогом, при этом объяснил, что ООО было выкуплено, поскольку якобы владело землей, на которой собирались строить дополнительный причал для контейнеровозов во Владивостоке.

Также обвиняемый напомнил, что на его иждивении находятся двое несовершеннолетних детей и родители, «которые без него пропадут». В какой-то момент фигурант так разволновался, что не смог больше говорить.

— Готовы внести залог в 885 млн руб.? — тем не менее спросил у него судья.

— Я готов возмещать ущерб, хотя и не согласен с ним,— ответил Андрей Северилов.

— Можете подтвердить, что готовы внести 885 млн руб. к пятнице, 13 марта? — переспросил судья адвоката Романова.

— Могу представить выписки из банковских счетов, например,— ответил защитник.— Исхожу и из того, что залог на 885 млн руб. можно внести и недвижимостью.

Решение по жалобе и залогу Мосгорсуд планирует вынести 13 марта.

Алексей Соковнин