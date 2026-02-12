Вице-президента FESCO Бориса Иванова отправили в СИЗО по обвинению в растрате

Мещанский районный суд Москвы отправил под стражу на два месяца вице-президента транспортной группы FESCO по производственному развитию Бориса Иванова. Следствие вменяет ему растрату в особо крупном размере. Об этом сообщает РБК со ссылкой на участника процесса.

Вместе с господином Ивановым фигурантом дела проходит бывший председатель совета директоров FESCO Андрей Северилов. Последнему следствие вменило хищение 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта. Господина Северилова также арестовали до 11 апреля.

По данным «Ъ», следствие провело обыски по месту жительства и прошлой работы экс-председателя. Задержанные не признали вину. Фигурантами по делу также проходят экс-президент FESCO Аркадий Коростелев и бывший совладелец компании Михаил Рабинович. Последнего следствие назвало организатором преступной группы.

Никита Черненко