Бывшему председателю совета директоров FESCO отказали в освобождении под залог

Московский городской суд утвердил арест бывшего главы совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова, обвиняемого в растрате. Инстанция отказалась отпускать его под залог в 885 млн руб. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Адвокат Андрея Северилова в апелляции на арест просил назначить ему домашний арест или отпустить под залог, равный сумме вменяемого ущерба. На заседании защитник заявил, что залог может внести партнер обвиняемого по бизнесу — предприниматель из Дубая. Также обеспечить залог могли друзья господина Северилова из России за счет объектов недвижимости.

Андрею Северилову вменяют растрату 885 млн руб. По версии следствия, в 2022-2023 годах топ-менеджер FESCO и вице-президент по производственному развитию компании Борис Иванов купили по завышенной стоимости ООО «Владпорттранс». Приобретение актива стало частью проекта по развитию портовой инфраструктуры Восточного транспортно-логистического узла. При этом «Владпорттранс» в тот момент не вел реальную финансово-хозяйственную деятельность.

12 февраля Мещанский райсуд Москвы арестовал Андрея Северилова и Бориса Иванова. В розыск объявили еще трех фигурантов: бывшего акционера FESCO Михаила Рабиновича и экс-президента компании Аркадия Коростелева. Имя пятого обвиняемого не разглашалось. Господа Северилов и Иванов не признали вину.

Никита Черненко