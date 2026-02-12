По делу экс-главы FESCO несколько человек объявили в розыск

При расследовании уголовного дела о растрате в особо крупном размере, которая вменяется бывшему председателю совета директоров транспортной группы FESCO Андрею Северилову, несколько человек объявили в розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы следствия.

На суде по избранию меры пресечения следователь сообщил, что господин Северилов и еще одни задержанный — вице-президент FESCO Борис Иванов — обвиняются в хищении 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта. Владелец ВМТП — сама FESCO. Вину задержанные не признают.

Андрей Северилов и Борис Иванов были задержаны 11 февраля. Дело расследуется по ч. 4 ст. 160 УК РФ. Санкция этой статье предусматривает лишение свободы до 10 лет. Сколько еще человек фигурируют в деле, в какой розыск они объявлены — федеральный или международный — об этом пока информации нет.