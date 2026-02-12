Экс-председателя совета директоров FESCO Северилова арестовали по делу о растрате

Мещанский районный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца бывшего председателя совета директоров транспортной группы FESCO Андрея Северилова. Его обвиняют в особо крупной растрате. Об этом сообщило РБК со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О задержании господина Северилова стало известно сегодня. По данным следствия, бывший председатель похитил 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП). До этого правоохранители провели обыски по месту жительства и прошлому месту работы фигуранта в Москве и Владивостоке.

По аналогичному обвинению задержали вице-президента FESCO по производственному развитию Бориса Иванова. Фигурантом также проходит бывший совладелец компании Михаил Рабинович и экс-президент FESCO Аркадий Коростелев. Последнего следствие считает организатором преступной группы.

Никита Черненко