Бывшего совладельца FESCO Рабиновича назвали организатором преступной группы

Обвиняемым по делу о хищении 885 млн руб. у Владивостокского морского торгового порта (ВМТП) проходит бывший президент транспортной группы FESCO Аркадий Коростелев. Также в деле фигурирует бывший совладелец компании Михаил Рабинович. Последнего следствие считает организатором преступной группы, передал РБК со ссылкой на заявление прокурора.

В Мещанском районном суде Москвы избирают меру пресечения бывшему председателю совета директоров FESCO Андрею Северилову и вице-президенту компании по производственному развитию Борису Иванову. СКР просит арестовать их на два месяца по обвинению в хищении. По данным РБК, господа Рабинович и Коростелев успели скрыться, последний находится не в России.

О задержании Бориса Иванова и Андрея Северилова стало известно сегодня. По месту жительства и месту работы экс-председателя правоохранители провели обыски. Вину задержанные не признали.

Никита Черненко