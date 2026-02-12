Дальневосточная разгрузка

Следственные органы МВД раскрыли крупную аферу, в которой оказались замешаны бывшие и действующие акционеры и топ-менеджеры группы FESCO. Под арестом оказались бывший предправления и акционер компании Андрей Северилов и вице-президент по производственному развитию Борис Иванов. По версии следствия, в 2021–2022 годах они растратили почти 900 млн руб. на приобретение ООО «Владпорттранс», которое не вело финансово-хозяйственной деятельности. В это время на сделки был наложен запрет в рамках рассмотрения иска Генпрокуратуры о конфискации акций группы у прежних владельцев. Организатором махинации считается бывший акционер FESCO Михаил Рабинович, находящийся за границей.

Андрей Северилов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

12 февраля Мещанский райсуд Москвы рассмотрел ходатайства следственного департамента МВД о заключении под стражу бывшего и действующего топ-менеджеров группы FESCO Андрея Северилова и Бориса Иванова. Оба обвиняются в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ).

По версии следствия, хищения были совершены с 2022 по 2023 год под предлогом развития портовой инфраструктуры в рамках проекта Восточного транспортно-логистического узла. «Росатом» совместно с ПАО «Владивостокский морской торговый порт» (ВМТП, принадлежит FESCO) реализовывали проект, по которому Владивостокский порт должен был стать перевалочным хабом для контейнеров, которые пойдут по Севморпути. Для этого планировалось построить 17-й причал ВМТП, однако проект, который оценивался в 18 млрд руб., не был реализован.

Группа акционеров и топ-менеджеров организовала приобретение по завышенной стоимости 100% доли уставного капитала ООО «Владпорттранс», которое реальную финансово-хозяйственную деятельность не вело. Ущерб оценивается в сумму 885 млн руб.

ООО было куплено в период, когда действовали ограничительные меры, предусматривающие запрет на совершение сделок с имуществом, ухудшающих финансовое состояние компании.

Они были приняты в рамках разбирательства по иску Генпрокуратуры об обращении в доход государства около 90% группы, принадлежавших братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым, Андрею Северилову, Сергею Базылеву и Михаилу Рабиновичу. Как сообщал ранее “Ъ”, в 2022 году Зиявудин Магомедов был приговорен к 19 годам лишения свободы, Магомед Магомедов — к 18 годам. Они обвинялись в создании преступного сообщества с целью многомиллиардных хищений.

Уголовное дело в отношении господ Северилова, Иванова и других фигурантов было возбуждено 11 февраля по заявлению FESCO. В тот же день их задержали сотрудники ФСБ.

Они же доставили фигурантов в Мещанский райсуд. Первым был рассмотрен вопрос о мере пресечения Андрею Северилову. Следователь МВД привел в пользу ареста вполне стандартные для таких заседаний доводы: оставаясь на свободе, фигурант может скрыться, уничтожить улики, оказать давление на свидетелей или иным образом помешать расследованию дела. Сам обвиняемый просил о домашнем аресте, выражая готовность погасить причиненный ущерб. Эти слова не выглядели бахвальством, поскольку только квартира бизнесмена в Коробейниковом переулке Москвы, упоминавшаяся в иске о конфискации FESCO, оценивается примерно в 400 млн руб. Однако аргументы следствия и поддержавшей его прокуратуры перевесили, и господин Северилов был на два месяца отправлен в СИЗО.

По схожему сценарию прошло и заседание, на котором рассматривалось ходатайство следствия о заключении под стражу господина Иванова, и завершилось оно с тем же результатом.

В суде правоохранители заявили, что еще два участника преступной группы — экс-акционер FESCO Михаил Рабинович и экс-президент компании Аркадий Коростелев — скрылись за границей и разыскиваются, как и еще один фигурант, имя которого не называлось.

Предполагается, что под стражу их возьмут заочно для организации международного розыска по линии Интерпола.

В FESCO сообщили, что «руководство проинформировано о сложившейся ситуации, мы оказываем необходимое содействие правоохранительным органам», заверив, что работа идет «в штатном режиме, все производственные и операционные процессы выполняются в полном объеме».

Николай Сергеев, Сергей Сергеев, Наталья Скорлыгина